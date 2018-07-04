Спорт
 
Последние новости
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха России
Названы самые популярные автомобили у россиян
Украинский фермер в знак протеста послал власти на гигантские три буквы
Умер автор знаменитого фото ребенка под прицелом
Звезда «Мажора» Павел Прилучный экстренно госпитализирован
В России сгорело рекордное количество леса за десять лет
«Руки-базуки» обзавелся «ногами-ракетами»
Некурящих работников предложили премировать
Сирийских беженцев позвали домой
Новости партнеров

Аргентинец решил нажиться на продаже билетов на ЧМ и лишился полумиллиона

Перейти в «Мою Ленту»

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина Аргентины за незаконное распространение билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.

«Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек», — заявили в суде.

Аргентинца признали виновным в спекуляции билетами на матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии. Встреча прошла 3 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой шведов со счетом 1:0. В четвертьфинале чемпионата мира они сыграют с англичанами.

Незадолго до мундиаля в КоАП внесли статью о запрете на продажу билетов на матчи турнира. Она предусматривает штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на игру. Для должностных лиц штраф может составить 30-кратную стоимость билета, для юридических лиц — до миллиона рублей.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
Аргентинский болельщик заставил непонимающего араба угрожать бомбой
Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков
Другие материалы рубрики
Спорт00:26Сегодня

«Этот турнир — лучший, что я видел»

Триумф Англии и России, падение фаворитов — чемпионат мира набирает обороты
11:49Сегодня

Английские фанаты нашли Ленина и посадили на урну

13:31Сегодня

Вылетевших с ЧМ колумбийцев пообещали убить

00:5630 июня

Названы худший и лучший игроки сборной России на чемпионате мира

Спорт19:56 1 июля

Команда мечты

Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
10:35Сегодня

Осквернивший памятник Федору Черенкову фанат покаялся

09:55Сегодня

Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии

11:3830 июня

Футболист сборной Франции отказался от денег за игру на чемпионате мира

Спорт00:0330 июня
Чемпионы и обладатели Кубка СССР — футболисты московского «Спартака» на Красной площади

«Мячик гоняли здорово, люди оказались дерьмо»

Убийцы Сталина и шпионы фашистов: за что Берия посадил основателей «Спартака»
07:29Сегодня

Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе

23:37 3 июля

Шарапова проиграла 132-й ракетке мира и вылетела с Уимблдона

06:0330 июня

Американский боец ММА арестован за публичную мастурбацию

Россия
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
Некурящих работников предложили премировать
Бригада скорой испугалась смерти ветерана и отказалась везти его в больницу
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха России
Песков назвал второстепенной тему нефти в переговорах Путина и Трампа
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Эрдоган стал всесильным
Сирийских беженцев позвали домой
Раскрыты подробности операции по спасению застрявших в пещере детей
Обсуждающего Сирию министра перебил собственный телефон
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Союзники ИГ «катюшами» ударили по сирийской армии
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев
Порошенко поразил президента Сербии своими пророчествами
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму
Белоруссия отказалась размещать российскую военную базу
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Простые секреты правильной пищи
Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
Нога Акинфеева спровоцировала ажиотаж на новые рубли
России предрекли повторение дефолта
Раскрыты схемы обмана россиян с бензином
Названы признаки идеального арбуза
Китай установил мировое господство в финансовом секторе
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяная вагоновожатая протаранила трамваем машину и пустилась на нем в бега
Российский чиновник организовал селянину обучение у террористов
В МВД задумались о замене юристов искусственным интеллектом
В драку россиянок на детской площадке вмешались автоматчики
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Обозначена полезная доза кофе
Послужившая Гитлеру подлодка нашлась в Японии
Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы
В России нашли дефицит ракетного оружия
Все материалы
Спорт
«Этот турнир — лучший, что я видел»
Триумф Англии и России, падение фаворитов — чемпионат мира набирает обороты
Английские фанаты нашли Ленина и посадили на урну
Вылетевших с ЧМ колумбийцев пообещали убить
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Осквернивший памятник Федору Черенкову фанат покаялся
Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии
Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе
Все материалы
Культура
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Назван убийца Тупака
Имя преступника объявили спустя 22 года после смерти рэпера
Скарлетт Йоханссон оказалась в центре скандала из-за роли трансгендера-сутенера
Звезда «Мажора» Павел Прилучный экстренно госпитализирован
Машков переименовал «Табакерку»
Член группы The Black Keys умер в 41 год
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Звезда команды КВН «Пирамида» умер в 33 года
Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном
Раздраженная кошка на панораме Google вызвала ажиотаж в сети
Половина роутеров россиян оказалась в опасности
Все материалы
Ценности
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
В США начали продавать футболки против Трампа
Пятимесячный ребенок оказался владельцем коллекции обуви на 22 тысячи долларов
Школьнику пригрозили отчислением за стрижку
Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Глава «Натали Турс» обвинил сборную России в проблемах компании
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
«Натали Турс» аннулировала все туры
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Отважная енотиха подралась с рысью ради своих детенышей
Китаянка попыталась стащить мед из улья и опухла
Храбрый пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина
Австралиец нашел бутылку с посланием с острова Бора-Бора
Все материалы
33 несчастья Тойоты
История 19 провалов и одной победы японцев в Ле-Мане
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Американец оплатил штраф за парковку спустя 44 года
Audi показала интерьер электрического кроссовера
81-летняя жительница Южной Африки доехала на старой Toyota до Лондона
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы