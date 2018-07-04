Аргентинец решил нажиться на продаже билетов на ЧМ и лишился полумиллиона

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина Аргентины за незаконное распространение билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.

«Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек», — заявили в суде.

Аргентинца признали виновным в спекуляции билетами на матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии. Встреча прошла 3 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой шведов со счетом 1:0. В четвертьфинале чемпионата мира они сыграют с англичанами.

Незадолго до мундиаля в КоАП внесли статью о запрете на продажу билетов на матчи турнира. Она предусматривает штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на игру. Для должностных лиц штраф может составить 30-кратную стоимость билета, для юридических лиц — до миллиона рублей.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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