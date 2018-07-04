Украинский фермер в знак протеста послал власти на гигантские три буквы

В Одесской области Украины фермер, недовольный действиями местных властей, оставил на арендуемом им поле нецензурное послание. Об этом сообщает сайт для фермеров Kurkul.

«*** [Хер] вам», — гласит надпись на 24-гектарном участке возле села Войничево, которую видно с высоты птичьего полета.

Местные СМИ приписали авторство послания фермеру Анатолию Кандаурову. В разговоре с Kurkul Анатолий сообщил, что обрабатывал это поле до февраля, после чего участок перешел другому арендатору.

Также Кандауров рассказал, что поле было выставлено на торги и сдано в аренду по завышенной цене. По его словам, фирма, выигравшая тендер, базируется в Одессе и скупает земли в области по теневым коррупционным схемам.

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