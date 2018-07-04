Храбрая журналистка выстояла под лопастями вертолетов и прославилась

Азербайджанская журналистка Эльмира Мусазаде записала репортаж в непосредственной близости к летящим вертолетам. На сюжет журналистки канала SBS обратило внимание британское издание PressGazette.

Репортер участвовала в записи материала, посвященного юбилею вооруженных сил Азербайджана. На ролике видно, что девушка стоит на взлетно-посадочной полосе аэродрома, а вертолеты взлетают прямо над ней. Несмотря на опасную близость летательных аппаратов, журналистка продолжает вести репортаж и не двигается с места.

Выдержка Мусазаде поразила зарубежные СМИ: видео с ее участием распространили британские, канадские и американские интернет-издания.

В середине июня спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран (Julieth Gonzalez Theran) стала жертвой яркого проявления чувств со стороны футбольного фаната. Девушка вела прямой эфир с Манежной площади в Москве, когда неизвестный мужчина схватил ее за грудь и поцеловал. Несмотря на нападение, девушка невозмутимо продолжила репортаж.

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