Тысячи зрителей пожаловались на жестокое обращение с участницей реалити-шоу

Британский аналог Роскомнадзора — Ofcom — получил 2,5 тысячи жалоб от зрителей реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на жестокое обращение продюсеров программы с 21-летней участницей Дани Дайер (Dani Dyer), пишет Sun.

В одном из последних эпизодов девушке показали отрывок видео, на котором ее бойфренд Джек Финчам бурно отреагировал на приезд его бывшей девушки на виллу Casa Amor, где проходят съемки шоу. Молодой человек несколько раз повторил «о боже мой», из чего можно было сделать вывод, что он приятно заинтригован. Однако в реальности Финчам не проявил интереса к бывшей возлюбленной, как и она к нему — девушка пришла к другому участнику. Кроме того, ночью Джек спал один и постоянно говорил о своих чувствах к Дайер.

Однако продюсеры показали Дайер только вырванный из контекста фрагмент, не дав пояснений. У участницы случилась истерика.

Поклонники шоу сочли, что продюсеры перегнули палку, не сказав девушке, что ее партнер остался ей верен, и испортили участнице психику. На авторов сценария посыпались десятки гневных комментариев в соцсетях. Один из постоянных поклонников писал: «В первый раз я не был доволен "Островом любви". Это было лишним. Зачем вы их тестировали. Они оба опустошены. По крайней мере покажите ей кадры, говорящие, что он любит ее. Жестокие».

За Дайер вступились знаменитости. Актриса Жаклин Джосса назвала действия продюсеров, не щадящих чувств героев ради рейтингов, позором. Другая актриса, Данниэлла Уэстбрук, назвала игру эмоциях на «самой симпатичной парочки» шоу «ужасным поворотом».

Похожий случай произошел в 2008 году во время трансляции программы The Russell Brand Show на радиостанции BBC Radio 2. 18 октября 2008 года ведущие передачи попытались дозвониться актеру Эндрю Саксу, который в этот день должен был стать гостем программы, но не пришел. Актер не ответил на звонки, тогда ведущие записали на его автоответчик на ходу сочиненную песню. В ней пелось, что ведущий программы Рассел Бренд переспал с внучкой Сакса, участницей танцевальной труппы The Satanic Sluts («Сатанинские шлюхи) Джиорджиной Бейли. После критики со стороны общественности Бренд и директор BBC Radio 2 ушли в отставку. Соведущего отстранили от эфира на три месяца, а корпорацию BBC оштрафовали на 150 тысяч фунтов.

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