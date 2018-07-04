В Киеве задумались о создании Мурманских и Барнаульских полков

Киев может зеркально ответить на присвоение ряду российских воинских частей названий в честь украинских городов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Видео доступно в YouTube.

«Какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил. Пусть попробуют. Тогда у нас появятся, я думаю, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее и тому подобное», — сказал Матиос.

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По его словам, «украинец — всегда креативный на выдумку, и эта выдумка всегда его спасала».

Указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии были подписаны президентом России Владимиром Путиным 2 июля. Согласно новым указам, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский». Почетные наименования присвоены войсковым частям «с целью сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Родине и верности воинскому долгу».

Киев воспринял это как сигнал того, что Россия «не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». «Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. [Указ] — это маркировка территории и озвучивание притязаний на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения», — заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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