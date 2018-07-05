Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных фотографий

На пляжных фотографиях знаменитостей появился общий тренд, который получил название barbie feet. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах.

В числе звезд, поддержавших тенденцию barbie feet, оказались сестры Кендалл и Кайли Дженнер, топ-модель Белла Хадид, сестра Ким Кардашьян Кортни Кардашьян, шведская модель Эльза Хоск и актриса Виктория Джастис.

Публикация от Victoria Justice (@victoriajustice) 3 Июн 2018 в 8:14 PDT

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 3 Июл 2018 в 12:40 PDT

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 9 Май 2017 в 11:03 PDT

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В начале июня в Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.

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