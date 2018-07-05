Составлен портрет типичного отправителя денег в России

Мигранты из СНГ до 40 процентов своих доходов отправляют на родину. Об этом свидетельствуют данные исследования НАФИ, которое приводит РИА Новости.

Большинство отправителей средств составляют семейные мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним профессиональным образованием. В России они заняты в сфере строительства, торговли, коммунального хозяйства. У половины опрошенных есть банковские карты, при этом зарплату многие из них получают наличными.

Типичный отечественный отправитель денег — семьянин с высшим образованием и средним уровнем дохода в возрасте от 28 до 45 лет. Средства он переводит в Китай, Турцию, США и другие страны дальнего зарубежья.

В сентябре 2017 года в России составили портрет типичного топ-менеджера. Отмечается, что это семейный мужчина средних лет, ведущий здоровый образ жизни и страдающий трудоголизмом.

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