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Тату в честь Акинфеева на лице проспорившего рэпера оказалось фальшивым

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Татуировка со словами «Россия» и «Игорь», которую рэпер T-killah (Александр Тарасов) набил на лице после победы отечественной сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, оказалась ненастоящей. В этом хип-хоп-исполнитель признался в клипе на трек «Тату Россия», опубликованном на YouTube в пятницу, 6 июля.

Ролик начинается с того, что Тарасову срывают наклейку с лица, обвиняя его во вранье. «Весь интернет считает, что ты ******** [лжец]», — заявляют ему.

«Я не дебил. Но и не ******** [лжец]», — заявляет рэпер, после чего показывает тату «Россия» на внутренней стороны губы.

2 июля T-killah опубликовал видео из тату-салона. На записи видно, что ему на щеке набивают татуировку со словами «Россия» и «Игорь». Ранее рэпер поспорил с подругой, что в случае победы сборной России над Испанией набьет татуировку на лице.

1 июля сборная России пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Россияне обыграли команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3. Вратарь Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча с испанцами.

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