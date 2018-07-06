Водолаз погиб при спасении детей из подтопленной пещеры в Таиланде

Один из спасателей-водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны подросткам, застрявшим в подтопленной пещере в Таиланде. На обратном пути он потерял сознание, попытки его реанимировать не удались, сообщает тайское издание Khaosod.

38-летний бывший морской пехотинец Саман Гунан вызвался участвовать в спасательной операции добровольно.

Уровень кислорода в части пещеры, где застряли подростки, стал вызывать тревогу у спасателей. Аквалангисты готовятся протянуть к подросткам дополнительный воздушный шланг.

Ранее Россия предложила помощь в спасении школьников.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — находилась в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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