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В подтопленную пещеру с детьми случайно закачали воду

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В Таиланде случайно залили воду обратно в подтопленную пещеру, из которой не могут выбраться 12 школьников и футбольный тренер. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Спасатели в настоящее время активно пытаются откачать прибывающую из-за ливней воду, чтобы вывести группу наружу. Им помогают и волонтеры. Как сообщается, утром 5 июля к пещере в провинции Чиангмай на севере страны прибыла еще одна группа. Она не зарегистрировалась у координаторов спасательной операции и начала действовать самостоятельно. Члены группы выкачивали воду из пещеры прямо на землю, в результате она уходила назад.

Как отметил командующий операцией Наронгсак Осоттанакорн, волонтеры, судя по всему, считали, что приносят пользу. «Однако все, что не прописано в нашем плане, должно быть сначала обговорено», — указал он. Мужчина подчеркнул, что спасатели пытаются выиграть гонку у воды, которая продолжает прибывать в пещеру.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Группу нашли живой в четырех километрах от входа в пещеру. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года, когда закончится сезон дождей.

В то же время, по оценкам местных спасателей, детей необходимо выводить на поверхность, пока не началась вторая волна затопления.

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