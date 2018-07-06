Украинец попробовал закопать в землю туристов с российским флагом

В центре Киева местный житель отобрал российский флаг у компании туристов, приехавших в город. Видео появилось в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на майдане Незалежности (площади Независимости). Киевлянин обратил внимание на нескольких прохожих с российским триколором и флагом Украины в руках.

Мужчина отобрал у компании флаг РФ. «Что вы здесь носитесь с триколором? Я вас с ним в землю закопаю! Такие, как вы, убивают наших пацанов на востоке!» — кричал украинский патриот людям, которые оказались его соотечественниками — жителями Херсона, приехавшими в Киев с туристическими целями.

Пользователи соцсети поддержали порыв патриота. «Все правильно сделал», «Красава», «Твари, что они делают в Украине», «Такие подонки должны валяться», — похвалили автора видео украинцы.

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