Россиянин побывал в рабстве и получил уголовное дело

В отношении побывавшего в рабстве жителя Астраханской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ («Заведомо ложные показания потерпевшего»). Об этом во вторник, 10 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина, являясь потерпевшим по уголовному делу, участвовал в судебном процессе. Подсудимые обвинялись в том, что похитили его и использовали рабский труд. При этом потерпевший был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Материалы по теме Из глубины сибирских пут Откуда появились рабы в современной России

«В ходе судебного заседания мужчина дал заведомо ложные показания о том, что обвиняемые данные преступления не совершали, а он оговорил их», — отмечают в СКР.

3 июля сообщалось, что москвичка придумала историю о тройном изнасиловании и заявила в полицию, чтобы привлечь внимание своего молодого человека. В отношении нее завели уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!