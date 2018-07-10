Пронзенный штырем индиец пять часов прождал помощи и выжил

Житель Индии выжил после того, как полутораметровый железный штырь проткнул ему плечо насквозь. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Камаль Прахапат (Kamal Prajapat) возвращался домой со свадьбы в пятницу, 6 июля, в городе Аджмер штата Раджастхан, когда в его машину врезался грузовик, который пытался обогнать другой автомобиль. Машину 25-летнего индийца отбросило за несколько метров от дороги, его случайно обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты лишь спустя пять часов, мужчина корчился от боли и истекал кровью.

Его немедленно доставили в больницу, где команда из 10 докторов провела 10-часовую операцию по извлечению штыря. Процедуры прошли успешно, Прахапата выпишут, как только его раны заживут. «Полутораметровый изогнутый железный штырь проткнул его плечо и правую руку. Он потерял много крови, но был в сознании и постоянно говорил. Мы сразу же прооперировали его и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сейчас его состояние стабильно», — рассказал доктор Шив Кумар Бункар (Shiv Kumar Bunkar), глава хирургического отделения больницы.

Брат пострадавшего Сунил Кумар (Sunil Kumar) назвал произошедшее чудом и поблагодарил богов и врачей за спасение брата.

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