Туалеты в самолетах станут еще меньше

Американские авиакомпании решили заработать больше денег, увеличив количество мест в самолете за счет сужения туалетных комнат. Об этом сообщил Bloomberg.

Представители авиакомпаний заявили, что новые туалеты будут всего на несколько сантиметров уже, однако многие пилоты, бортпроводники и пассажиры не рады нововведениям.

Консультант Сэмюэл Энгель рассказал, что его поход в туалет нового типа с четырехлетним сыном был похож на занятие йогой. «Мы оба очень компактные, но ему все равно практически пришлось садиться на шпагат, чтобы поместиться в туалете вдвоем», — поделился он. «А раковина была настолько узкой, что нам пришлось буквально танцевать балет в четыре руки, разбрызгивая воду по всему туалету», — добавил Энгель.

По словам директора консалтингового агентства Tronos Aviation Consulting Inc, несмотря на жалобы путешественников, компании не планируют отказываться от узких уборных, так как их внедрение приносит больший доход. Так, например, авиакомпания American Airlines сможет получать по 400 тысяч долларов в год с каждого добавленного сидения.

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В июне туалеты в самолетах предложили заменить на писсуары, чтобы сократить ожидание пассажиров в очередях. Производитель оборудования для самолетов Zodiac Aerospace представил двойной писсуар с названием Durinal. Согласно концепции, два писсуара будут совмещены в одной кабинке так, что двое мужчин смогут ходить в туалет одновременно. Дизайнеры предположили, что это значительно сократит время ожидания.

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