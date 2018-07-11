Воробьев отметил важность работы волонтеров-спасателей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность совместной работы спасателей и волонтеров при поиске потерявшихся людей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 11 июля.

«Важно, что спасатели, силы МЧС, общественные организации тесно взаимодействуют и достаточно эффективно решают задачи, связанные с поиском людей. Только серьезный, внимательный подход может обеспечить нам высокие результаты нахождения, спасения людей», — сказал он на встрече с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным.

Он подчеркнул, что даже в самых «глухих местах» должны стоять сотовые вышки. Кроме того, в распоряжении спасателей должно быть все необходимое оборудование. Воробьев также призвал не допустить природных и торфяных пожаров.

Руководитель областного МЧС, в свою очередь, сообщил, что эффективность работы спасательных отрядов за последние три года увеличилась в несколько раз. Во многом этого удалось добиться благодаря реализации госпрограммы «Безопасность Подмосковья». «Функция геолокации позволяет в кратчайшие сроки определить местонахождение человека в природной среде», — рассказал он.