Школьник возмутился унижением девочек и пришел на уроки в бюстгальтере

В Великобритании школьник устроил акцию протеста и вместе с друзьями пришел на уроки в спортивном бюстгальтере. Как сообщает издание Daily Mail, в этот день его отстранили от учебы.

Рэймонд Дин (Raymond Deane) из Ливерпуля решил вступиться за одноклассницу, которую публично отчитали и выгнали домой из-за того, что на ней был спортивный топ. «Рэймонд очень разозлился и сказал, что ее должны были отвести в сторонку и поговорить с ней, а не ругать перед классом, потому что девочки и так не уверены в себе», — объяснила Ким, мать 15-летнего мальчика.

Когда подросток вернулся домой, он попросил у сестры и ее подруг спортивные бюстгальтеры и на следующий день подговорил трех друзей прийти в них на занятия. Четырех школьников изолировали от других учеников и предложили либо переодеться и вернуться в класс, либо отправляться домой. Одноклассники Дина сняли топы, сам же Рэймонд пошел до конца.

Мать мальчика призналась, что гордится поступком сына. «Я очень рада, что он вступился за девочку. Я понимаю, что учителя послали его домой, потому что так же поступили с его одноклассницей, но они вообще-то не должны были прогонять ее», — добавила Ким. По ее словам, в школе разрешают ходить с цветными волосами и пирсингом, поэтому она не считает, что спортивные топы должны быть под запретом.

Тем не менее директор школы Алан Оуэн (Alun Owen) отметил, что хотя в их заведении и нет формы, ученики должны одеваться «как пристало случаю»: «Мы стараемся подготовить их к взрослой жизни и к работе в офисе, которая предполагает умение одеваться по-разному для разных случаев».

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