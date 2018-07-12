Хозяин российского автосервиса попытался продать работника на органы и сел

В Ростовской области вынесли приговор владельцу автосервиса и его подельнику, пытавшимся продать сотрудника на органы. Об этом в четверг, 12 июля, сообщается на сайте Таганрогского городского суда.

Как установил суд, подсудимые Кочубей и Шеховцев отобрали у сотрудника паспорт, после чего собирались продать его за 1,5 миллиона рублей для изъятия органов и тканей.

По данным 161.ru, 51-летний владелец автосервиса и его 23-летний подельник узнали от знакомых, что на Украине якобы существует подпольная клиника, покупающая людей на органы. В качестве жертвы они выбрали своего 26-летнего сотрудника, которого, по их мнению, никто не стал бы искать — у мужчины нет ни семьи, ни родственников, ни друзей.

Вскоре о планах сообщников узнали сотрудники полиции, один из которых и выступил в роли подложного покупателя. Связавшись с подозреваемыми, он узнал, что те продают знакомого за 4,5 миллиона рублей. Для убедительности полицейский стал торговаться и назначил окончательную цену в 1,5 миллиона. Предприниматель согласился на его условия.

Злоумышленники продумали схему, как отправить коллегу на Украину: убедили его взять кредит на две машины BMW, затем перегнали купленные авто, сымитировав угон. Договорившись с «покупателем», они заявили своему сотруднику, что одна из машин найдена в соседней стране, и ему следует готовиться к поездке. А именно, обследоваться у врачей и сдать необходимые анализы, иначе мужчину не пустят через границу. Убедившись, что сотрудник здоров, сообщники назначили место встречи с подставным покупателем, во время которой и были задержаны.

Таганрогский городской суд назначил Кочубею и Шеховцеву по 3,5 года колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.

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