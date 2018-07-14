Звезда «Игры престолов» приедет на финал ЧМ в Россию

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Об этом он рассказал в эфире радио BBC.

Он отметил, что с ним в Россию может полететь супруга Роуз Лесли, на которой актер женился в конце июня.

Ранее Харингтон заявил, что съемки финального, восьмого сезона «Игры престолов» официально завершены.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.

Финал чемпионата мира состоится на московском стадионе «Лужники» 15 июля. В последнем матче встретятся сборные Франции и Хорватии. Накануне за третье место сразятся англичане и бельгийцы.

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