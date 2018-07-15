Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) назвал главные угрозы безопасности Евросоюза. На первой строчке оказались радикальные исламистские группировки, на второй — Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. Доклад опубликован на сайте совета.

Авторы текста отмечают, что в 2008 году Россия не входила в тройку вызовов для ЕС.

По данным исследования, действий Москвы больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной.

Причинами таких настроений эксперты называют «враждебность в информационном поле и кибератаки» со стороны Москвы.

При подготовке доклада аналитики опросили представителей европейских правящих кругов и экспертов, проанализировали материалы СМИ и официальные документы.

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