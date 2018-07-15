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Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза

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Европейский совет по международным отношениям (ECFR) назвал главные угрозы безопасности Евросоюза. На первой строчке оказались радикальные исламистские группировки, на второй — Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. Доклад опубликован на сайте совета.

Авторы текста отмечают, что в 2008 году Россия не входила в тройку вызовов для ЕС.

По данным исследования, действий Москвы больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной.

Причинами таких настроений эксперты называют «враждебность в информационном поле и кибератаки» со стороны Москвы.

При подготовке доклада аналитики опросили представителей европейских правящих кругов и экспертов, проанализировали материалы СМИ и официальные документы.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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