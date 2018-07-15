Парапланерист пролетел над головой Трампа и попался

Шотландская полиция задержала парапланериста, который пролетел над входом в отель курорта Trump Turnberry, где в это время находился президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в пятницу, 13 июля, в момент прибытия Трампа в отель. Примерно на высоте крыши здания пролетел мужчина на параплане с пропеллером. С летательного аппарата свешивался баннер организации «Гринпис», на котором было написано: «Trump: Well Below Par (англ. Трамп: гораздо ниже необходимого уровня)». Он чуть было не задел головы людей у входа в отель, среди которых был и американский президент.

В момент пролета параплана на крыше здания дежурили снайперы. По мнению издания, пилоту повезло, что они никак не отреагировали на его вторжение.

По информации полиции, задержанному 55 лет. Инспектор сыскной полиции Стивен Маккаллок объяснил, что парапланерист совершил уголовное преступление, нарушив временную бесполетную зону. Представитель «Гринписа» сказал, что полицию проинформировали о полете за десять минут до его начала.

12 июля Трамп прибыл в Великобританию с четырехдневным визитом. Встреча лидера США и британской королевы прошла 13 июля в Виндзорском замке. В течение 45 минут президент общался с Елизаветой II, с которой, по его словам, они отлично поладили. Американского главу сопровождала супруга Мелания.

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