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В Перу появится авиакомпания на базе российских самолетов

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Перуанская авиакомпания Peruvian Airlines собирается создать дочернего перевозчика, парк которого будет состоять из российских самолетов — Sukhoi SuperJet 100 и МС-21. Об этом рассказал гендиректор компании Цезарь Катаньо, которого цитирует ТАСС.

«Это будет дочерняя компания, которая будет называться Aero Peru. Создать ее планируется в 2020-х годах», — отметил Катаньо.

16 июля Peruvian Airlines и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали соглашение о намерениях по покупке 20 самолетов: десяти SSJ-100 и десяти МС-21.

Peruvian Airlines основана в 2007 году. Компания совершает внутренние перелеты по 12 направлениям. В настоящее время ее парк состоит из 12 самолетов производства Boeing.

SSJ-100 на данный момент поставляется в 13 стран. Его крупнейший эксплуатант — «Аэрофлот», в парке которого 45 самолетов.

Разработка МС-21 находится на завершающей стадии. Первые поставки, а также получение сертификата типа намечены на 2019 год. В первое время планируется производить две версии: на 132-165 и 163-211 посадочных мест.

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