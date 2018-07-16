Празднование победы на ЧМ во Франции закончилось погромами и смертями

Празднование победы сборной Франции на чемпионате мира закончилось массовыми беспорядками в нескольких городах страны и по меньшей мере двумя смертями. Видеозапись с центральных улиц Парижа опубликовало AFP.
После финального свистка на улицы французских городов вышли сотни тысяч людей, отмечает агентство. The Locals сообщает, что в Париже порядок охраняли около четырех тысяч полицейских, а на Елисейских полях было ограничено движение транспорта. Deutsche Welle передавало, что порядок на улицах столицы обеспечивали около 110 тысяч сотрудников полиции.
Однако празднование вскоре переросло в массовые беспорядки. Молодые люди начали разбивать витрины и выносить из магазинов бутылки с алкоголем. Некоторые также раскачивали и переворачивали автомобили. Видеозаписи произошедшего были опубликованы в Twitter.
Сообщается, что после полуночи сотрудники полиции попытались эвакуировать людей из центра столицы, однако встретили сопротивление. Молодые люди забросали стражей порядка бутылками и камнями. Полицейские применили против нарушителей порядка слезоточивый газ и водометы.
В других городах Франции также произошли беспорядки. По информации The Locals, в городе Фруаре мотоциклист совершил наезд на двух детей, в результате чего те получили серьезные травмы, и скрылся с места происшествия. В Анси мужчина после окончания матча Франция-Хорватия спрыгнул с моста в канал, сломал шею и скончался. Еще в одном городе мужчина погиб после того, как врезался в дерево на автомобиле.
По информации Deutsche Welle, всего были задержаны восемь человек.
15 июля сборная Франции впервые за 20 лет стала чемпионом мира по футболу, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:2.