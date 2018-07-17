На заброшенной украинской базе нашли сотни готовых к бою танков

Сталкеры нашли около 300 танков на заброшенной украинской военной базе. Видео опубликовано на YouTube-канале Dima Total.

По словам авторов ролика, она искали бункеры, бомбоубежище или что-то необычное и наткнулись на 300 советских танков, приблизительно десять новых Т-64 и грузовой автомобиль для их перевозки. Сталкеры рассказали, что на технике стоят пломбы, и она находится в полной боеготовности.

О местонахождении базы в ролике не говорится.

14 июля четвертая отельная танковая бригада ВСУ, которая готовится к отправке в Донбасс, прошла учения на полигоне в Черниговской области. На вооружении подразделения стоят Т-72 и Т-64БМ «Булат».

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