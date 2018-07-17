Полиция начала искать авторов ролика о переполненном поезде

В Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю посчитали недостоверной информацию о переполненном полицейскими поезде в Сочи. Заявление опубликовано на сайте регионального главка.

В тексте говорится, что фотографии, на которых сотрудники полиции лежат в проходах из-за нехватки места, постановочные. В качестве доказательства МВД приводит некую видеозапись, полученную пресс-службой от подписчика официального аккаунта полиции Кубани. «В распоряжении пресс-службы появилось видео, присланное подписчиком официального аккаунта полиции Кубани, на котором видны пустые полки и полицейские, лежащие на полу, которое доказывает, что фото, сделанные в вагоне поезда, являются постановочными», — говорится в сообщении. Саму видеозапись в полиции не показали.

«По факту появления в сети фото- и видеоматериалов назначено проведение проверки, устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии», — добавили в региональном управлении.

Поводом для разбирательств стала публикация в соцсети о том, как сотрудников полиции, работавших в Сочи на чемпионате мира, увозят с дежурства. Один из подписчиков группы «ДТП и ЧП. Сочи» — сотрудник правоохранительных органов, не раскрывая своего имени, — рассказал, что в купе сажали по восемь человек, а те, кому не хватило места, стояли в проходе. Также в сети появились фотографии из поезда. На них видно, как люди в штатском лежат на матрасах, уложенных на полу.

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