Десять аварийных построек ликвидируют до конца года в Подмосковье

Десять аварийных объектов в Подмосковье планируют демонтировать до конца года, сообщил официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 18 июля.

«Также в планах муниципалитетов снос бесхозного производственного здания в Зарайске, нежилого здания в детском саду и расчистка свайного поля под жилой дом в Протвине, ликвидация самовольной постройки под магазин возле многоквартирного дома в Серпухове и детского садика в поселке НИИРП Сергиево-Посадского района», — сказал Аверкиев.

Он также уточнил, что основные объекты под снос находятся в Волоколамске, Зарайске, Протвине, Серпухове и Сергиево-Посадском районе.

10 мая министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев сообщил, что с начала года введены в эксплуатацию дома для переселения более 200 жителей.

Позже стало известно, что до конца следующего года планируется расселить еще 15 тысяч человек, которые сегодня проживают в непригодных для жизни домах. За последние два года в новые квартиры перебрались почти 2,9 тысячи человек.

С конца прошлого года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Ворбьева ведется активная работа по ликвидации самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов.