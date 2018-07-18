Кот забыл засунуть язык в пасть и был застигнут врасплох

Хозяин черно-белого кота снял на видео момент, когда тот в недоумении высунул язык, сделав паузу во время вылизывания. Короткий ролик с питомцем, которого застали в неловкой ситуации, собрал более 1,5 миллиона просмотров на платформе Gfycat.

На кадрах видно, что животное вылизывало лапу и вдруг заметило, что его снимают на камеру. Кот перевел взгляд на объектив, но не стал подбирать язык, который так и остался висеть высунутым.

Ролик также появился на Reddit. «Пойман с поличным!» — подписал запись разместивший ее пользователь. Посетители популярного сайта засомневались в том, что ролик не был срежессирован. «Не хочу рушить ваши представления, но этот кот на самом деле является профессиональным актером, и все это было постановкой», — предположил пользователь с ником HellaBrainCells.

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