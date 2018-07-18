Вице-премьер Виталий Мутко осмотрел стенд Дом.РФ на Московском урбанистическом форуме. Стенд организации представил генеральный директор Александр Плутник. Об этом сообщает «Интерфакс».

Платформа позволяет сформировать оптимальное техзадание для девелоперов на основе требований и принципов стандарта комплексного развития территорий и с учетом рыночной, демографической и градостроительной ситуации для каждого отдельного участка в городе.

По словам Плутника,на стенде можно узнать о мировых трендах в области создания современной жилой среды, которые делают жизнь в городе удобнее и подходят под разные социальные запросы.

Московский урбанистический форум в 2018 году начал работу в новом концертном зале столичного парка «Зарядье», он продлится до 22 июля. Там обсуждаются вопросы развития глобальных пространств и магаполисов.

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