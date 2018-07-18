В Подмосковье построят завод по производству замороженных продуктов

Сумма инвестиций в строительство комплекса по изготовлению замороженных продуктов в подмосковном Электрогорске составит 1,2 миллиарда рублей, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 18 июля.

«Обществу с ограниченной ответственностью "Производство замороженных продуктов "Элика" выдано разрешение на строительство первого этапа производственного комплекса по изготовлению замороженных продуктов общей площадью 24,088 тысячи квадратных метров», — сказал Тагиев.

Он уточнил, что за счет ввода в эксплуатацию нового комплекса будут созданы 600 новых рабочих мест.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас в городском округе Кашира. На новом предприятии планируется производить до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. При этом производство полностью роботизированно.

16 июля Руслан Тагиев сообщил, что после завершения строительства и ввода в эксплуатацию ряда крупных объектов производственного назначения в регионе появятся более двух тысяч новых рабочих мест.

