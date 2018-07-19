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Застреливший собственную мать политик встал на защиту оружия

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Бобби Уилсон

Американский политик из штата Аризона привел убийство собственной матери в качестве аргумента в защиту свободного ношения оружия. Об этом сообщает New York Daily News.

Бобби Уилсон (Bobby Wilson), республиканский кандидат в Сенат от штата, считает, что владение огнестрельным оружием необходимо, так как дает возможность защищаться от преступников. «Единственный способ остановить чокнутого психопата, который убивает людей, — наличие хорошего парня с пушкой», — заявил он и добавил, что сам является живым тому подтверждением.

По словам Уилсона, когда ему было 18 лет, его мать пыталась застрелить его из полуавтоматической винтовки, пока он спал. Однако он вовремя проснулся и, увернувшись от шести пуль, смог достать из под кровати однозарядную винтовку и убил нападавшую.

В своей книге «Суды Бобби» (Bobby's Trials) он писал, что мать убила своего второго ребенка — сестру политика, в живых остался лишь он, а их дом в ту ночь сгорел дотла.

Как пишет издание, после этих событий мужчину посадили за решетку, однако впоследствии сняли обвинения и выпустили на свободу.

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