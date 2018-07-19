Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина

Турецкое онлайн-издание Star опубликовало фотографию россиянина Андрея Похвального, который поссорился с жителем Запорожья Андреем Совой в гостинице в Турции.

Их конфликт возник из-за победы сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата по футболу с Россией, прошедшего 7 июля. Украинец обрадовался успеху хорватов, и это вызвало агрессию россиянина.

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Ранее сообщалось, что Похвальный проник в отель Ganita holiday village в городе Аланья, чтобы посмотреть футбол. Позже он повздорил с Совой и толкнул его, в результате чего украинец упал, ударился головой о твердую поверхность и впал в кому. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг, однако спасти ему жизнь не удалось.15 июля Сова скончался.

Россиянина задержала охрана отеля и передала полиции. Сейчас он ожидает суда в тюрьме. Ему грозит от 8 до 12 лет заключения.

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