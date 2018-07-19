Малолетние украинцы перекрыли двор дома и потребовали плату за проезд

ТРК ОДЕСА / Facebook

В украинской Одессе несколько детей перекрыли проезд через двор и потребовали у автомобилистов, которые вынуждены объезжать перекрытую из-за ремонта дорогу, деньги за проезд. Видеоролик, на котором запечатлена деятельность малолетних предпринимателей, опубликована на странице «ТРК Одесса» в Facebook.

Дети требовали у водителей за право проезда от 5 (12 рублей) до 20 гривен (48 рублей). При этом юные жители Одессы использовали нецензурную лексику. По информации «ТРК Одесса», их родители знали о действиях своих отпрысков, но препятствовать им не стали.

К родителям наведались представители ювенальной полиции и провели с ними разъяснительную беседу.

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