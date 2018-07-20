Доказана польза аспирина в борьбе с раком

Американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта пришли к выводу, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе 13 исследований, в которых приняли участие 750 тысяч женщин. Среди добровольцев был проведен опрос для оценки уровня употребления аспирина и таких нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как ибупрофен и напроксен. У более чем 3500 женщин впоследствии развился рак яичников.

Оказалось, что низкие дозы аспирина сокращают риск появления злокачественных опухолей на 10 процентов.

Результаты другого исследования, проведенного специалистами из центра Моффита и Гавайского университета в Маноа, показали, что прием аспирина и НПВП у женщин с уже диагностированным заболеванием яичников улучшает показатель выживаемости на 30 процентов.

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить дозы препарата, которые можно рекомендовать для лечения и профилактики рака.

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