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Пенсионер поборол двух грабителей бильярдным кием

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Британский пенсионер Майкл Ринг (Michael Ring) сумел отбиться от двух грабителей с помощью бильярдного кия. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое незнакомцев попытались проникнуть в дом к 85-летнему пенсионеру в августе 2017 года, когда он спал. Однако Майкл заметил грабителей, и между ними завязалась жестокая борьба. Преступники, Родерик Макдональд и Стивен Саймон, избивали пенсионера, пока он отбивался бильярдным кием. В процессе драки ему удалось пробить лицо одного из грабителей.

У Майкла были диагностированы переломы дисков в позвоночнике и ребра, а также многочисленные ушибы, порезы и сотрясение мозга. Пенсионер рассказал, что бильярдный кий он хранил у изголовья кровати после ограбления двухмесячной давности, когда бандиты обокрали его на 500 евро и забрали украшения жены.

Суд города Лутон приговорил Макдональда и Саймона к 12 и 14 годам тюрьмы соответственно за попытку ограбления и нанесение тяжких телесных повреждений. Судья заявил, что испытывает «грандиозное уважение» к Майклу.

В июне китайский пенсионер подрался в вагоне метро с женщиной, которая отказалась уступать ему место. Пенсионер с велосипедом зашел в вагон примерно в 09:20 утра и искал место в переполненном поезде. Заметив сидящую женщину, он, предположительно, попросил ее уступить ему место, но она отказалась. Затем пожилой мужчина стал оскорблять ее и ударил по лицу.

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