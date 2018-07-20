Популярным уродливым кроссовкам нашли замену

Американское издание Vogue предложило женщинам альтернативу популярным уродливым кроссовкам.

По мнению модных экспертов, трендом лета 2018 года стали сандалии нейтрального цвета на плоской подошве и с минимальным количеством ремней и застежек. По аналогии с любимыми кроссовкам сандалии можно комбинировать как с джинсами в винтажном стиле, так и с коктейльным платьем.

Также издание предлагает еще более минималистичный вариант — слиперы. Такая обувь создает ощущение прогулки босиком и подходит для жаркой погоды в городе.

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В мае «папины кроссовки» назвали одной из самых продаваемых вещей года, и знаменитости наводнили страницы в соцсетях фотографиями в этой обуви. Их подписчики в Instagram и Twitter назвали обувь уродливой. В 80-х и 90-х годах ХХ века эти кроссовки пользовалась спросом в основном у отцов семейств, отсюда и произошло их название.

В том же месяце американские аналитики заключили, что женщины предпочитают удобную обувь на плоской подошве туфлям на высоком каблуке. В результате исследования выяснилось, что в 2017 году продажи туфель упали на 11 процентов, в то время как продажи кроссовок подскочили на 37 процентов.

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