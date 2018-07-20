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Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке

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Трехлетняя девочка вывалилась из окна седьмого этажа в Санкт-Петербурге и выжила благодаря москитной сетке — ей удалось спланировать на ней и приземлиться на землю с меньшей скоростью, чем при свободном падении. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает «Фонтанка».

Ребенка заметили под окнами около восьми часов вечера пятницы. Девочку отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

Родители рассказали врачам скорой помощи, что дочь осталась одна на подоконнике, облокотилась на сетку и выпала, но удержалась на подрамнике, что ее и спасло.

Накануне, добавляет издание, двое детей продавили москитную сетку и вывалились из окна. Один из них погиб, второй попал в больницу.

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