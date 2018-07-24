В Москве пройдет третий сезон проекта «Опера во Дворце»

С 5 июля по 6 сентября 2018 года в Петровском Путевом Дворце пройдет третий сезон проекта «Опера во Дворце» при участии солистов Большого Театра. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За первые два сезона проект получил престижные награды в Лондоне и Москве, а также снискал признание жителей и гостей российской столицы. В новом сезоне «Оперы во Дворце» синергия действия и места с участием действующих солистов оперной труппы Большого Театра наполнит летние вечера особыми ощущениями, — сообщают организаторы.

Репертуар концертов будет состоять из произведений классической музыки — Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и многих других, исполненных под аккомпанемент секстета Большого Театра во главе с Кириллом Филатовым.

В третьем сезоне каждый гость сможет стать победителем лотереи: будет разыгрываться призовой фонд, в который войдет пакет премиального обслуживания, а также подарочные сертификаты от партнеров сезона.

Петровский Путевой Дворец — построен в 1776 году, в его стенах в настоящее время расположился бутик-отель. Третий сезон проекта проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Росбанка.