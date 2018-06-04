В Клину в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств Чайковского

Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в четвертый раз пройдет в Клину на территории дома-музея композитора с 5 по 11 июня, в афише нынешнего смотра — премьеры сезона и новые участники. Организаторы также увеличили вместимость основной площадки, сообщила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева, передает ТАСС.

Кроме того, устроители в этом году позаботились об обратной дороге столичных зрителей. На время фестиваля РЖД пустит дополнительный поезд в 23:45 мск — после концертов.

«Фестиваль привлекает большое внимание. Могу сказать, что уже билеты распроданы, и я очень надеюсь, что и в этот раз мы проведём его на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших звезд — Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Чулпан Хаматову и тех, кто будет выступать на сцене в эти дни», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Надеюсь, он принесет много доброго, интересного, много творчества», — подчеркнул он.

Традиционные участники фестиваля представят новые программы. Денис Мацуев будет выступать в бетховенской программе «Обнимитесь, миллионы». Юрий Башмет 8 июня привезет в Клин музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой даме», впервые показанный в феврале на фестивале в Сочи. Дмитрий Бертман, стоявший у истоков фестиваля, и его московский музыкальный театр «Геликон-опера» в заключительный день смотра покажут премьеру текущего сезона — спектакль «Мазепа». Московский театр имени М. Н. Ермоловой приедет на фестиваль впервые. Худрук театра Олег Меньшиков 10 июня представит специальную версию спектакля «Чайковский» и сам прочитает отрывки из писем и дневников великого композитора.

В этом году фестиваль Чайковского стал частью российско-французского форума «Трианонский диалог», инициированного президентами двух стран — Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.

Первые дни фестиваля — 5 и 6 июня — станут днями Франции. В музее Чайковского будет открыта выставка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. Ведущие искусствоведы из Франции и России на круглом столе обсудят перспективы развития российско-французских культурных связей в контексте истории сотворчества двух культур и двух гениев — Чайковского и Петипа.

В день открытия также состоится также концерт «Россия — Франция: навстречу друг другу».

Кроме того, эксклюзивным проектом фестиваля в Клину станет концертное исполнение оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» 6 июня. В исполнении примут участие солисты, хор и оркестр «Новой оперы», музыкальным руководителем проекта выступит дирижер Ян Латам-Кениг.