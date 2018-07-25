В Италии арестовали бывшего российского сенатора

Бывший член Совета Федерации от Новгородской области Дмитрий Кривицкий арестован в Италии. Об этом сообщает местное издание HuffPost.

По его информации, полиция взяла мужчину под стражу в городе Кортина-Д'Ампеццо. Арест был произведен по запросу Москвы. Ожидается, что 26 июля Кривицкий предстанет на слушании в Венеции.

По словам адвоката Мауро Анетрини, бывший сенатор постоянно проживал на территории Италии. Защитник указал, что там Кривицкий «считал себя в безопасности от политического преследования, объектом которого является с тех пор, как в качестве члена парламента проголосовал против военных действий в Украине, считая их незаконными и абсолютно необоснованными».

Как передает РИА Новости, процесс в Венеции будет касаться экстрадиции мужчины в Россию. Кривицкий был сенатором с декабря 2011 года по сентябрь 2016-го.

Его объявила в розыск полиция Новгородской области. Это было сделано в марте на основании решения суда. Кривицкий обвиняется в получении взятки в 15 миллионов рублей в 2012 году.

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