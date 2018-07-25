Германия отругала Трампа и назвала его союзником

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент США Дональд Трамп не представляет в своем лице все США и не может изменить положение дел при помощи записей в Twitter. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Reuters.

«Америка больше, чем Белый дом. Трамп этого не изменит. Он может писать столько постов в Twitter, сколько захочет», — сообщил он в своем микроблоге.

Маас подчеркнул, что США не оппонент, а самый важный партнер и союзник Германии за пределами Европейского союза.

В этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий. Брюссель в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары.

В настоящее время Вашингтон пригрозил обложить пошлинами импортируемые автомобили, в том числе из ЕС. Наибольший урон будет нанесен экономики Германии.

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