Южный объявил о завершении карьеры

Российский теннисист Михаил Южный объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте турнира US Open.

«Время пришло, это очень волнительный момент. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — заявил 36-летний спортсмен после победы в 1/16 финала турнира в Атланте.

В январе 2008 года Южному удалось стать восьмой ракеткой мира согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В составе национальной команды спортсмен дважды становился обладателем кубка Дэвиса. Выступая в одиночном разряде россиянин одержал победу в десяти турнирах ATP.

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