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Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки

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Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде уничтожили утром в среду, 25 июля. Об этом сообщил в Twitter журналист NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес.

Как рассказывали очевидцы и полицейские, неизвестный мужчина пришел на Аллею с гитарным чехлом. Он вытащил из него киркомотыгу и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка.

Гонсалес отметил, что вандалы неоднократно ранее портили звезду Трампа, однако до ее полного разрушения никогда не доходило. Репортер также опубликовал фотографии с места происшествия.

В октябре 2016 года житель Лос-Анджелеса разбил звезду Трампа при помощи кувалды и кирки. Инцидент произошел около шести утра, когда на улице не было полицейских. Позднее сообщалось, что к ней приставят круглосуточную охрану и нацелят на нее камеру видеонаблюдения.

Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.

В тротуар Аллеи славы на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе вмонтировано более 2,5 тысячи пятиконечных медных звезд, посвященных различным знаменитостям. Каждый год их посещают около 10 миллионов туристов.

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