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Пенсионерка отдала лжевнуку 200 тысяч рублей и вспомнила об отсутствии внуков

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Пенсионерка Анна Брагина из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонного мошенника, представившегося ее внуком. Он рассказал, что попал в ДТП, и попросил у 86-летней женщины 200 тысяч рублей. Старушка собрала нужную сумму, передала ее злоумышленнику и лишь потом вспомнила, что внуков у нее нет. Об этом сообщает «Версия».

Как отмечает издание, неизвестный позвонил пожилой нижегородке ночью. Он пояснил, что сбил пешеходку, а деньги ему нужны, чтобы не оказаться в тюрьме.

Когда Брагина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело о мошенничестве, однако злоумышленники не оставили никаких следов.

Пенсионерка, по ее признанию, решила, что звонил сын двоюродного брата, так как назвал ее бабушкой.

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