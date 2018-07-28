Воробьев посетил открытие Армейских международных игр

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил церемонию открытия IV Армейских международных игр, которые стартовали в парке «Патриот» в Одинцовском районе. Об этом в субботу, 28 июля, сообщила пресс-служба главы Подмосковья в своем Instagram-аккаунте.

«Мероприятие традиционное уже стало. Большое количество людей приезжает на танковый биатлон, мы предоставляем транспорт, стараемся позаботиться о людях, чтобы удобно было здесь пребывать», — отметил Воробьев.

Также в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, которые зачитал обращение президента России Владимира Путина с пожеланием успехов участникам соревнований.

В этом году Армейские международные игры собрали 189 команд-участниц из 32 стран. Соревнования пройдут на 24 полигонах в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране и Армении и продлятся до 11 августа. Военный полигон «Алабино» в Московской области примет три этапа военно-спортивного конкурса: «Танковый биатлон» (28 июля — 11 августа), «Страж порядка» (29 июля — 6 августа) и «Полевая кухня» (29 июля — 12 августа).

Победителей определят по итогам каждых соревнований, а также в общекомандном зачете. Команда, которая одержит общую победу, получит Кубок Армейских международных игр.

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