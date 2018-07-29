Трамп пригрозил остановить работу правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу федерального правительства, если демократы проголосуют против законопроекта об охране границ. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я буду готов "закрыть" правительство, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство стены [на границе с Мексикой]», — написал он.

По мнению американского лидера, стране пора перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах мигрантов. «Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну!», — заключил Трамп.

Ранее глава Белого дома назвал американские законы, касающиеся разлучения детей мигрантов с семьями на границе, «глупейшими в мире». По его мнению, конгресс должен принять меры для исправления ситуации.

20 июня американский лидер Дональд Трамп подписал указ, «прекращающий практику разлучения семей незаконных мигрантов». В постановлении указано, что семьи мигрантов будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка. Тем не менее американский лидер заявил, что продолжит политику «нулевой толерантности» и подвергнет уголовному преследованию тех, кто незаконно пересекает границу.

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