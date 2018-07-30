Правительство подготовило налоговый маневр ради олигарха

Цены на внутренние перелеты в России могут вырасти на 10 процентов к 2021 году из-за введения льготной ставки НДС на полеты в обход Москвы, пишет «Коммерсант».

По данным издания, ФАС прислушалась к просьбе владельца холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга. В структуру группы входит компания «Аэропорты регионов». Весной прошлого года Вексельберг попросил президента Владимира Путина обнулить НДС на региональных рейсах в обход Москвы. По мнению бизнесмена, это позволит аэропортам за пределами Москвы и Санкт-Петербурга привлекать авиакомпании, которые будут организовывать там хабы. В мае нынешнего года Вексельберг повторил просьбу в числе мер, которые, по его мнению, помогут снизить влияние американских санкций на «Ренову».

ФАС предлагает установить нулевую ставку НДС на полеты в обход Москвы к концу 2020 года. К этому времени истечет срок действия нынешней льготной 10-процентной ставки на все внутренние перелеты (за исключением Дальнего Востока и Калининграда, где действует нулевая ставка).

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По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), правительство собирается компенсировать потери для бюджета повышением НДС на полеты через Москву до уровня обычной ставки — к тому времени она будет равняться 20 процентам. В итоге бюджет останется в плюсе: недополучит 17 миллиардов рублей налога за региональные рейсы, но зато пополнится дополнительными 37 миллиардами за полеты через Москву.

Однако авиакомпаниям придется повысить цены на билеты — как раз на 20 миллиардов рублей в совокупности, или на 8-10 процентов на каждый билет. Глава АЭВТ Владимир Тасун рассказал изданию, что в противном случае внутренние перевозки для авиакомпаний снова станут убыточными, как это было до введения льготной ставки НДС в 10 процентов.

Ранее российские авиакомпании предупредили о скором подорожании билетов из-за роста цен на керосин. В течение весны он составил 20 процентов.

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