Вылетевший из Израиля самолет сел с отказавшим двигателем

Самолет венгерский авиакомпании Wizz Air, следовавший из Тель-Авива в Ригу, совершил аварийную посадку вскоре после вылета. Об этом сообщает newsru.co.il.

Инцидент произошел 30 июля. Авиалайнер Airbus 320, перевозивший 178 пассажиров, был вынужден вернуться в аэропорт имени Бен-Гуриона из-за поломки одного из двигателей. В связи с инцидентом на взлетную полосу в экстренном порядке прибыли бригады скорой и пожарной помощи.

В больнице «Асаф а-Рофе» и «Медицинском центре имени Хаима Шибы» была объявлена готовность к приему пострадавших.

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В мае командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе. По словам командира, его напарник получил небольшую травму в области талии и царапины на лице.

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