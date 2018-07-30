Путин наградил следователя по делу Скрипалей

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ряда наиболее отличившихся следователей Следственного комитета России (СКР), расследовавших резонансные уголовные дела. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 июля.

В числе награжденных оказались следователи, в чьем производстве находились дела о крупных ЧП и терактах, мошенничестве. Так, орден Мужества получил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов. Он расследовал теракт на борту A321 на Синаем, в результате которого погибли 224 человека.

Помимо этого, в документе значится имя старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Сергея Чернышова, он вел следствие по делу полковника Захарченко и об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в английском Солсбери.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присуждена Роману Нестерову, который расследовал дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Таким же орденом награжден и следователь по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых — Роман Мухачев.

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