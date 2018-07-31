Прославленного итальянского пса-спасателя убили

В Италии была отравлена немецкая овчарка Каос, которая участвовала в спасении пострадавших после землетрясений. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Хозяин Каоса, спасатель Фабиано Этторе (Fabiano Ettore), обнаружил погибшую собаку в саду возле своего дома в итальянском городе Сант-Эузанио-Форконезе, провинция Л’Акуила. «У меня нет слов, — заявил он. — Я не понимаю такое ужасное деяние. Еще в два часа ночи он был жив, я слышал его лай».

Итальянские защитники животных назвали убийцу «опасным преступником» и потребовали ужесточить наказание за плохое обращение и убийство животных. «Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости, — заявил представитель организации Animalisti Italiani Риналдо Сидоли (Rinaldo Sidoli). — Каос спасал людей, и эти самые люди отравили его».

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«Мы найдем виновных, — заявила итальянский политик Илария Фонтана (Ilaria Fontana), входящая в правящую партию "Движение пяти звезд". — Это неприемлемо. Те, кто не уважает животных, заплатит за это».

Полиция начала расследование, личность отравителя и его мотивы пока не установлены.

Пес прославился в августе 2016 года. Вместе с Этторе он в числе первых прибыл на руины города Аматриче после землетрясения, в результате которого погибли 230 человек. В течение нескольких недель Каос искал и откапывал погребенных под завалами людей. В ноябре 2016 года он участвовал в спасении пострадавших при землетрясении в городе Норча. Незадолго до гибели овчарка помогла найти пропавшего без вести.

В апреле сообщалось, что более 160 тысяч человек вступились за собаку, которую в итальянском городе Ровере-делла-Луна, провинция Тренто, конфисковали у хозяев из-за жалобы на громкий лай, поступившей от одного из соседей.

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