Около звезды президента США Дональда Трампа в Голливуде появился караул из двух солдат в погонах Советской армии. На это обратило внимание издание The Daily Dot.

Актеры стояли в шапках-ушанках и бушлатах, несмотря на жаркое солнце. Один из держал в руках российский флаг.

Звезда Трампа была уничтожена 25 июля. Неизвестный мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, вытащил из него киркомотыгу и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка. Вандалы неоднократно ранее портили звезду Трампа, однако до ее полного разрушения никогда не доходило.

Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.

В США Трампу приписывают тайное сотрудничество с Россией и потакание интересам Москвы. Также Россию подозревают во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, в результате которых Трамп стал президентом США. Москва все подобные обвинения отвергает.

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