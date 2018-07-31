Пермяков вынудили отказаться от превращения в зомби

Парад зомби в Перми, запланированный на 5 августа, отменен после критики со стороны мусульман и местной епархии Русской православной церкви, передает 59.ru во вторник, 31 июля.

«Когда люди слышат слово "зомби", то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить», — отметил организатор шествия Артем Феоктистов. Он подчеркнул, что не следует приписывать запрет именно РПЦ, так как было несколько жалоб.

Решение отказаться от мероприятия, которое уже несколько раз проводилось в городе, было принято организаторами вместе с руководством городского парка отдыха.

«Вообще, думаю, подобные мероприятия приносят вред психическому и нравственному здоровью детей, нарушая федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», — процитировали в издании представителя епархии Юрия Кищука.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, признаков нарушения этого закона в подобном мероприятии нет, и участие в нем детей — ответственность их родителей, сообщает «Вкурсе.ру». «Мне лично как человеку образ зомби — воскресшего мертвеца — не симпатичен. Но это вопрос вкуса и воспитания. Я бы с большим удовольствие посмотрела на парад добрых героев мультиков, кино и комиксов», — добавила она.

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